建制譴責鄭松泰助毀立會　泛民：未判決前屬清白

鄭松泰曾於7月1日在立法會大樓內進行直播，期間曾說「二樓有狗」。

今年7月1日立法會大樓遭示威者大肆破壞，立法會議員鄭松泰被指涉嫌協助示威者，其後被控涉嫌串謀刑事毀壞罪。新民黨立法會議員容海恩就此事提出譴責動議，人民力量立法會議員陳志全提出反對譴責動議，今早(12日)立法會續會繼續討論。

議員郭家麒認為，任何人在未有法庭判決前均屬清白，法院仍未就鄭涉嫌串謀刑事毀壞一案作出判決，即使有初審或有人提出上訴，質疑建制派為何未有結果前就提出譴責。他認為容的指控薄弱和猜測動機，做法不合適。另當時鄭在直播中曾說「二樓有狗」，容海恩認為鄭是指警察，認為容的說法是確認警察是狗，對此感到匪夷所思。

議員梁美芬支持容的動議，稱不少人認同政府做得不好，但不代表立法會可被大肆破壞，她相信當晚全港市民均感痛心，認為法治受最沉重打擊，不論任何派別對該晚的事情都不能不切割。她表示自當晚後已有不少年輕人不尊重法律，又指近日終審法院遭縱火，批評民主派議員未有就此切割。

議員區諾軒提到他當晚亦身處立法會大樓，不介意建制派議員對他提出譴責，「你咪譴責埋我囉」，但他當晚勸喻示威者不要破壞，且有證據證明。議員梁志祥批評泛民議員雙重標準，指陳志全以往對任何事也提議調查，今次卻反對調查鄭松泰，直指陳包庇。梁認為調查是還真相的手段，故支持容的議案。