與3女童性交1人成孕　27歲積犯判囚9年

曾因與女童非法性交而被判監的建築工人，刑滿出獄後再先後與3名年僅12至14歲的女童非法性交，期間與其中1名14歲女童同居，女童去年更因此誕下1名嬰孩。27歲被告黎永達早前承認5項與女童非法性交罪，高院法官今(12日)就5罪共判監9年。

案情指，3名事主分別以Z、Y及X作代號。Z於03年9月出生，她於前年初經朋友介紹認識被告，不久與被告成為情侶。前年7月，Z由院舍搬走並與被告同居。被告承認在前年9月與11月，曾兩次與Z性交，其中第二次沒用避孕套。兩次性交時，Z分別13及14歲。Z於前年12月懷孕，將事情告知社工。她於去年8月誕下嬰孩，嬰孩現交由寄養家長照顧。

Y於05年出生，案發時僅12歲。去年2月，Y兩次在深夜與被告逛街，其後在被告住所度宿。上樓後，Y與被告同睡梳化及性交。X同樣於05年出生，事發時也是12歲。去年5月某晚，X打電話約女性朋友逛街，對方叫了被告到X樓下接載X。X與被告見面後，被告建議買啤酒去公園喝。他們到公園後被告突表示他與女友爭執，又說對X有好感，乘機非禮X，兩人在公園內性交。

X在事發後數星期因升學需要驗身，才將事件告訴醫生。被告去年6月14日被捕，他承認3項與未滿13歲女童(Y及X)非法性交，和2項與未滿16歲女童(Z)非法性交罪。

據控方資料顯示，被告由09年起犯事，曾有刑毀、搶劫和普通襲擊的前科，他於14年更因與未滿13歲女童非法性交罪被判監。