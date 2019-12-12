修例風波：官媒批港教育出問題　該出手時要出手

內地官媒周四（12日）發表評論指，香港自修例風波以來，教育局接到過百宗針對教師的投訴，其中有30宗涉操守問題的調查初步成立，另被捕示威者中有四成、共2300多人是學生，不難看見香港教育出了大問題。香港教育需要刮骨療毒，當中教材和教師都是關鍵，又指止暴制亂依舊是香港最緊迫的任務，對縱容暴力的教師，該出手時就要出手。

文章指出，「國民教育」在香港被人妖魔化、污名化，學校教材裏充斥反中內容，甚至對「一個中國」的定義也有幾百種表述；香港教師的問題同樣十分嚴重，部分「黃師」將自己的反中立場帶入教書育人之中，當中有兩名縱暴教師還在社交網站發表詛咒警察及其子女的言論。他們事後均遭到校內處分，但教席得到保留。

相比於兩名「黃師」的縱暴言論，教育局也好，學校也好，對他們的處罰都太輕了。連日來，香港教育界人士對教師發表縱暴言論，甚至帶學生參與暴力活動憂心忡忡。

文章引述多名教育界人士稱，針對有關行為，香港教育局有必要展開調查，學校也應主動配合調查，盡快考慮將涉事教師停職，若證實違法失德需嚴肅懲處，「如果老師做出煽動性行為慫恿或鼓動學生參與暴力犯罪，那麼這類老師除了要受到教育界的譴責外，還要為此承受紀律處分。身為老師，不負責任、誤人子弟，本身就要『罪加一等』」。