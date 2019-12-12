房署編配議辦被指不公　申訴署促善用長期空置單位

申訴專員公署曾接獲個別議員意見，指房屋署轄下議員辦事處的現行編配機制不公。有議員即使已成功租用該署的議員辦事處，仍可憑其組別較高優次，先於其他未獲編配任何辦事處的議員再租用議員辦事處，以致較低優次組別的議員難以獲配辦事處。申訴公署已完成主動調查，專員趙慧賢今(12日)認為房屋署現時的編配機制已考慮了不同組別議員的需求和限制，其編配安排大致適切。

現時，房屋署會於其轄下公共屋邨/屋苑提供合適非住宅單位，租予區議員和立法會議員作辦事處。截至今年5月31日，房署的議員辦事處出租率超過96%，仍有13間空置的議員辦事處可供租用。根據現行的編配機制，房屋署編配議員辦事處的優次為：1)所屬區議會選區民選區議員；2)所屬區議會的其他區議員；3)立法會所屬地方選區的議員；及4)循功能界別當選的立法會議員。

申訴署指房署資料顯示，在現屆區議會/立法會任期，該4組別的區議會或立法會議員成功獲編配議員辦事處的比率均達80%或以上，即使優次組別最低的功能界別立法會議員，其整體獲編配辦事處的比率亦超過90%，反映現行機制無礙功能界別議員租用房屋署轄下的議員辦事處。

對於有議員認為，房屋署應考慮優先將空置的議員辦事處編配予仍未獲分配辦事處的議員。該署曾就此建議向不同議員收集意見，惟收到的意見均一致反對有關做法。至於有議員投訴，指聯名租用議員辦事處的安排存在不公，讓原來承租辦事處的議員可繞過房屋署的編配機制，於退租前加入其他議員共用辦事處，變相產生「承繼租賃權」的問題。房屋署已因應公署的建議，修訂了聯名租用議員辦事處的安排，堵塞漏洞。

公署最後指，過去4年，公共屋邨/屋苑議員辦事處的數量只增加了21間，長遠而言，房屋署應繼續研究如何盡量增加議員辦事處的供應，讓更多議員可在房屋署的屋邨/屋苑內設立服務點，並應將長期空置的議員辦事處用作其他用途，以善用資源。