立會討論譴責鄭松泰　何君堯連環炮轟民主派議員

立法會昨日(11日)有兩項譴責何君堯的動議無人反對，已交付調查委員會處理。立會今(12日)另審議譴責鄭松泰議員的動議，議員何君堯趁機連環發炮，自稱「真金不怕紅爐火」，促民主派不要偏袒議員鄭松泰，建議將多份譴責議案全數交付調查委員會處理。

何君堯發言時直斥民主派「死雞撐飯蓋」，「夠膽一齊查」，稱民主派繼續「盲撐亂撐」會連累鄭松泰。他又質疑民主派針對修例風波要求成立獨立調查委員會，但調查一旦涉及民主派議員就遭反對，斥民主派有三、四重標準，形容民主派議員「照鏡都看不見自己的錯處，不知自己面孔醜陋非常。」他形容「政治人不是很乾淨，但起碼要有少許尊嚴」。

他在會議上連環指責多名民主派議員，斥郭榮鏗對暴力事件隻字不提，當政府要止暴制亂時卻率領民主派議員控告政府違憲，形容郭「與暴徒同行」。他又形容議員郭家麒「狗口長不出象牙」，「CIA契弟」；指議員林卓廷是「廉政公署低級調查員」，又稱「一陣要郁」林卓廷。

不甘被罵的林卓廷反駁稱，廉政公署只有調查主任及助理調查主任，他自己屬調查主任，反斥何君堯沒有常識、大放厥詞。議員范國威質問何所說的「政治人物不太乾淨」及「要郁林卓廷」的意思。何回應：「政治人不乾淨」屬正常，因為所有人都不乾淨，需要每日吾身自省三次，時常需要洗手、漱口、洗澡，而所謂「郁林卓廷」是指林卓廷面對的譴責動議。