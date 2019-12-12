吳文遠爆馮程受查罪成　官拒批上訴終院許可兼轟拖程序

社民連主席吳文遠於2016年4月被指透過新聞媒體及Facebook等，向公眾披露時任民政事務局常任秘書長馮程淑儀為廉政公署受調查人身份等資料，去年被裁定3項披露受調查人身份等資料罪全部成立，判囚4個月，向高院提上訴亦遭駁回。他其後向原訟庭申請終審法院上訴許可之證明書，今(12日)遭即場駁回。

法官張慧玲指案件不涉具有重大而廣泛重要性的法律論點須由終審法院定奪，不符批出上訴許可證明書的要求，着他直接向終審法院申請上訴許可。張官更直斥被告無恥，指他獲得保釋等候上訴但拖延上訴程序，僅將他的保釋延長多1個月，限他1個月之內向終院提出上訴，否則須回監房繼續服刑。

吳文遠要求原訟庭批出上訴許可證明書，讓終院就「政治人物為提高個人知名度」是否能視為此類控罪的「合理辯解」下定論，惟張官直指此非被告在審訊中的辯護理由，且認為本案僅牽涉事實裁斷，不涉任何法律觀點爭拗，不符合批出證明書的要求，故駁回被告申請。

張官更強調，她早於今年6月已為本案的上訴頒下判詞，並批准被告保釋等候上訴，純粹為免被告在完成刑期後才等到終審審期。惟之後被告以不同理由要求押後上訴程序，獲法庭批准後又不了了之，要法庭催促才能定下聆訊日期。

張官直斥他：「懶懶閒咁，而家邊個緊呀？要我不斷去問，你話晒係戴罪之身，判咗你監就要坐，畀你保釋唔係就咁無咗件事」，強調只會讓他延長保釋1個月，要他在1個月內向終院提出上訴，並向終院再申請保釋。

吳文遠在庭外表示，他目前只餘下約1個月的刑期，但強調因為被判監4個月，令他在未來5年都不能參加任何級別的選舉，故此他會上訴到底。