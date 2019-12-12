浸大中醫院普查求診者體質　男多濕熱女偏血瘀

香港浸會大學中醫藥學院於去年3月至今年9月期間，進行一項體質分布的前期調查，收集589名求診市民體質資料，當中426名為女性，163名為男性。

調查發現，屬陰虛質或陽虛質的求診者各佔17%，部分體質類型的男女比例差別較大，例如12%男性屬濕熱體質，但女性僅7%；14%女性屬血瘀質，但男性僅8%。浸大中醫藥學院臨床部主任卞兆祥相信，這些差別與生活習慣有關，例如男性進食煎炸、肥膩食物或飲酒較多，易有濕熱體質；以及女性相對較少運動，易有血瘀質。

卞兆祥表示，中醫將病人分作9種體質，較常見的包括陰虛質、陽虛質、氣虛質(16%)、血瘀質(12%)等。大部分人擁有多於一種體質，與西醫的治療方法不同，中醫在治療病患時會按病人的體質，針對性提供療方。他舉例指即使同患感冒，氣虛質的人元氣不足，難以咳痰，患病時間較長，中醫師治療會以溫陽散寒，補氣為主；濕熱的人感冒時痰黃、喉嚨乾及出血，治療以消熱化濕、疏風解表為主。

為進一步了解及改善長者體質，預防其患上慢性疾病，浸大中醫藥學院將隨機致函18區住戶，招募沒有嚴重病患或病情控制理想的65歲或以上長者，參加計劃下的香港老年人中醫體質調查研究，以收集有關數據作進一步分析。