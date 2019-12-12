英國仆倒受傷　鄭若驊自爆梳洗更衣要人幫

自去年初上任律政司司長以來一直醜聞纏身、民望長期「墊司底」兼被嘲為「避政司司長」的鄭若驊，上月在英國倫敦遭反修例示威者包圍，混亂中狼狽仆倒街頭，左手腕脫臼兼骨折。鄭若驊接受傳媒訪問時自爆現時梳洗和更衣都要別人幫忙，「擺文件入文件夾都做不到」，生活不便。

對被質疑擔任司長期間仍在外出任受薪仲裁員，她在訪問中聲稱去年曾向政府申報6宗正處理的仲裁案，其中2宗是世界銀行國際投資爭端解決中心（ICSID）的案件，她死撐因她已聽取爭辯雙方陳詞，故在特首允許下完成程序內的工作，又自稱並非完成整個聆訊工作，當ICSID審訊中段發出「中間指令」後，她已分別在去年2月及3月向ICSID請辭。其餘4宗她則指是保密的商事仲裁案。

另有報道指她曾參與一宗捷克電力公司控告保加利亞政府的案件，她在訪問中稱去年1月6日上任之前已辭任，故毋須向政府申報，ICSID同月9日通知持份者。

就近月的反修例風波，鄭若驊稱止暴制亂工作不能停止，對外界有聲音要求「特赦」被捕者，她就指一概而論的「特赦」違背法治原則。對有英國媒體指她曾請辭，她否認說「全部都是揣測」，表明不會請辭。