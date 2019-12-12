中年裝修工噴漆塗污鐘樓認罪　還押候平安夜懲

中年裝修男工聲稱在工作期間，因遭政見不同的白衣男挑釁，收工後為宣洩情緒，用施工用黑色油漆，在尖沙咀鐘樓外牆噴上「百年基業毀於林鄭」等字句，途人制止時更被他襲擊。裝修工今日(12日)在九龍城法院承認刑事毀壞及對他人身體加以嚴重傷害罪，辯方求情時指被告對社會有不滿，冀法庭理解前因後果。

裁判官表示將判處監禁，但需等候被告背景報告再判刑，把案件押後至12月24日，屆時亦將處理2.8萬港元清潔費用的賠償事宜，被告需還押。

34歲被告黎偉邦，報稱任職裝修工人，控罪指他於今年8月7日，刑事損壞尖沙咀鐘樓外牆，及於同日在該鐘樓下非法及惡意使李姓事主的身體受嚴重傷害。

案情指當日早上約10時，被告被發現身穿黑色汗衣，在鐘樓外牆用黑色噴漆噴上「五十不變 百年基業毀於林鄭 一派胡言」，途經的男事主喝止不果，遂取手機拍攝。被告上前問他「影乜嘢」，意圖離開卻被事主制止。期間被告先後以載有2罐噴油的環保袋、出拳及持傘襲擊事主頭部，在附近登上的士擬逃去。事主尾隨窮追下，終成功截停的士。司機要求被告落車，被告落車後曾用頭撞向大廈玻璃及地面受傷。事主腿及手部亦受傷，需要接受骨科治療。

辯方求情表示，當日凌晨2時許，被告與多名工友到海港城進行裝修工作，約一小時後有一批身穿白色衣服的男子試圖取去裝修工具，被告與工友連忙阻止。對方見未能取走工具，開始作言語挑釁，就政見問題指罵，事件擾攘近4小時。被告與工友繼續工作，惟被告已累積「宣洩唔到嘅情緒」。辯方指被告犯案是一時衝動，沒有預謀，呈上5封求情信，信上均形容被告是「和平、正直」的人，考慮到被告坦白認罪，冀法庭輕判。