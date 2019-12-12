6歲港童近視率11.4%冠絕歐亞　升小一多變四眼族

香港近視問題幼齡化。香港中文大學醫學院眼科團隊自2015年開展「香港兒童眼科計劃」，至今為13,559名4至9歲兒童檢查近視問題，發現香港小朋友愈來愈早戴眼鏡，6歲兒童近視比例達11.4%，冠絕其他歐洲及亞洲地區或國家。升讀小一更是幼童成為「四眼一族」的高峰期，近視比率由6歲的11.4%，大增至9歲的44.5%。香港眼科醫學院及眼科學會直言情況令人憂慮，建議學童及早檢查，以維持視力。

與其他地區比較6歲兒童的近視比率，北京為7.5%、新加坡為6.6%、上海為5.2%、荷蘭約2.7%，香港比率為11.4%，明顯偏高。調查同時檢視兒童父母的視力，發現77.7%父母亦有近視，當中12.6%更是深近視，比起其他地區，如新加坡約38.7%的比例明顯高。

眼科學會及眼科醫學院指，近視度數達600度屬於深近視，相信學童近視比率大增與升讀小一有關，深近視會令眼球拉長，很大機會出現視網膜裂孔，甚至脫落，更會帶來青光眼及白內障等眼疾。

中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授、眼科專科醫生任卓昇表示，學童升讀小一令近視比例上升與教育制度有關係，學童用電子產品學習之餘，更需長時間做功課及溫習，形容香港教育制度對近視問題有毒性(toxic)。而父母的近視愈深，子女患近視的機會愈大，風險較正常視力人士高達12倍，「(學童)走唔出有近視嘅命運」，家長習慣亦會影響子女，如父母喜歡打機會令子女有同樣習慣，呼籲家長以身作則，教育子女護眼。

香港大學李嘉誠醫學院眼科學系臨床助理教授馮兆堅指，隨年齡增加，深近視患者的視力會持續下降，建議近視患者增加戶外活動，看書的距離應保持30厘米，使用屏幕每20至30分鐘應休息20至30秒，平日應進食含豐富維生素A的食品，如番茄及紅蘿蔔，另每年定期檢查眼睛。