醫管局推「HA Go」Apps　便利病人預約覆診

為提升病人服務體驗並方便管理個人健康，醫院管理局今(12日)推出流動應用程式「HA Go」，透過應用程式可遞交專科門診新症的預約申請及管理覆診預約，隨時查閱覆診日程，並可利用程式免排隊繳費，以及查詢配藥、藥物資訊和過敏紀錄。

「HA Go」綜合了醫管局現時多個應用程式並加入新功能，包括遞交專科門診新症的預約申請及管理覆診預約，醫管局發言人表示，病人可查詢過去一年和未來的覆診期，覆蓋專科門診、普通科門診、放射檢查、專職醫療、護士診所及藥劑師診所預約。亦可透過程式繳付帳單及標準藥費，免卻排隊；以及查閱兩年內的配藥、藥物資訊和過敏紀錄等。程式同時亦提供醫護人員製作的影片、遊戲等，為不同疾病病人提供康復訓練方案，經醫護評估，合適的病人可在家中或社區進行康復練習。

為保障私隱，「HA Go」採用實名登記制度，下載程式並輸入個人資料後，18歲或以上的香港身份證持有人需親身前往醫院出示其香港身份證及「HA Go」發出的二維碼完成啟動，確保帳戶為登記本人使用。