內科醫生停牌期間駕駛　醫委會裁專業失德判緩刑

內科專科醫生朱琦昌4年前在沙田法院被裁定於駕駛資格取消期間在道路上駕駛、沒有有效第三者保險的情況下在道路上駕駛罪成。事後他亦被醫務委員會檢控兩項專業失德，案件今(12日)審理，最後裁定專業失德成立，停牌1個月，緩刑1年。

案情指，交通警察在2015年11月早上發現一輛私家車在限速80公里的大老山高速公路上以時速101公里行駛，截停該車後，涉事的朱即承認自己在數月前已因交通失誤而被停牌，第三者保險亦因駕駛資格被取消而失效。警員把他帶到馬鞍山警署，發現他在2015年8月曾因超速駕駛被判停牌6個月。

他在翌年1月和2月於沙田法院被判兩項罪名成立，兩罪分別被判監禁12日、停牌2年及罰款5000港元，及停牌12個月及罰款3000港元，朱同年1月已向醫委員報告。醫委會律政人員指，朱缺乏遵守法律的自覺，其行為亦對其他人不負責任。

辯方律師求情表示，朱過往的醫療紀錄良好，事發前一日連夜照顧其年紀老邁、有胃部毛病的母親，若不開車就來不及到醫院接班，情急下才駕私家車回院，翌日他把私家車開回家中時被警方截查，他立即承認錯失，過去4年一直感到十分後悔。律師引用其同事的求情信指朱在2003年沙士期間盡力幫助病人，多年來自願在醫院值夜更，晚上9時至早上8時駐診醫院，與同事的相處融洽，處處為病人設想。

醫委會委員蔡堅表示違例駕駛是嚴重的罪行，即使朱醫生已判監12日，罪行亦與病人沒有直接關係，但案件影響業界聲譽，朱醫生的行為鹵莽自私，完全沒有考慮市民的安危，參考過往案例後判處有關刑罰。