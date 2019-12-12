40%糖尿病人自我管理差　併發心衰竭警覺不足

糖尿病患者出現心臟衰竭的機會比一般人高出2至5倍。有關注團體針對上述患者進行調查，發現約40%病人對糖尿病自我管理不如理想，逾一半沒有定期做運動的習慣；另有77%雖知糖尿病會導致心衰竭，但對此警覺度非常不足。

97%病人不知體重急升是心衰竭的重要病徵，亦有72%誤以為胸口痛是常見病徵。心臟專科醫生指出，若患者自我管理差，警覺性低，患心衰竭風險非常高，建議港府加強公眾教育，提升對心衰竭病徵的認知，減低延誤醫治的機會。

團體「心臟健康列車」為探討香港糖尿病患者的自我管理情況及對心衰竭的警覺程度，今年9至10月訪問339位患者評估其自我管理情況，發現約50%受訪者有三高問題及16%有吸煙習慣。另有逾70%不知腳部水腫及運動功能下降屬於心衰竭警號。

團體召集人兼心臟專科醫生陳藝賢指，血糖長期管理不善容易誘發多種併發症，其中最嚴重為經常導致住院甚至死亡的心衰竭。當患者對心衰竭認知不足，大大增加延誤診治的機會。陳又稱約50%糖尿病患者死於心血管疾病，指出糖尿病會導致冠狀動脈血管硬化，又會影響心肌細胞，容易令心肌壞死。

內分泌及糖尿科專科醫生周榮新引述2019年最新國際治療指引指，患者須加強自我管理，從而降低併發症風險。患者可考慮採用新型糖尿藥物SGLT-2抑制劑，預防及減低心衰竭惡化或死亡。

現年73歲的糖尿病患者李先生一直不知心衰竭與糖尿病有關係，直至十多年前某日外出時心臟不適入院，方知自己心臟病發，屬心衰竭高危人士。他自此控制飲食作息及服藥，現病情穩定。