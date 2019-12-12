每日一片：太平門大開？　9歲學生哥碌出校巴極驚險

車廂內的太平門作為緊急逃生出口，如果無端開啟十分危險。近日有車Cam就拍到一架校巴車尾太平門未知何故，突然開啟，一名學生哥從車上跌出馬路，幸好當時未有車輛駛至，未致釀成嚴重意外。網民看過亦替學生哥捏了一把冷汗：「真係睇到滴汗」。

網民在Facebook群組「馬路的事討論區」上載的片段可見，事發於上周三(4日)下午約4時，當時校巴沿太古城道右轉英皇道，但轉彎後，校巴車尾太平門突然打開，一名孭着背囊的男童突然從太平門跌下，翻滾出馬路。幸好在男童跌出時，背部先落去，部分撞擊力被書包卸去，加上附近未有車駛至，故未造成嚴重損傷。該學生「撻落地」後亦隨即起身，更不顧已跌下的水樽，向前猛追已停車的校巴，最終成功登回校巴，期間跟車保母亦一度落車，檢視男童傷勢外，又查看太平門情況。

片段發布後，網民均覺驚險：「真係嚇死人」，「呢個癲」；有人推測有人貪玩開門：「肯定多手多腳」；有人則指車上大人亦要負責任：「保母好大責任喎」；有人則稱小朋友沒有嚴重受傷實在幸運：「好彩轉彎車速唔快，後面收得及...唔係又一單慘劇...」。

警方表示，當日接獲報案，一輛由67歲男司機駕駛的學校保母車在太古城道右轉入英皇道時，一名9歲學童由太平門跌出車外，該名男童在意外中手部擦傷。案件列作「交通意外有人受傷」處理，由港島總區交通部意外調查隊跟進，正循不同方向調查。根據現行道路交通條例，公共巴士及公共小巴司機，亦有責任採取一切合理預防措施以確保車內乘客的安全，違者可被處罰款3000元及監禁6個月。