欠蔡一鳳近2億遭入稟　知名女星丈夫身份曝光

名媛蔡一鳳（Michelle）早前於社交平台向一名「知名女星的丈夫」公開追債，並指對方向其家人借下巨款，至今連本帶利欠債近6億元，她還指曾遭對方恐嚇，故交由律師處理，今年年頭已入稟高等法院，報稱居於新加坡的被告CHOW HAI YEN曾交給她一張支票，兌現支票時卻遭「彈票」。

案件今再有新發展，蔡一鳳入稟追討近2億元，其中將趙薇老公黃有龍列為第二被告。據知，雙方都沒有出庭，只派律師作代表。有指趙薇夫婦的身家豐厚，高峯期達78億港元，但近年卻屢傳財困，去年更被中證監重罰，禁入證券市場五年。而趙薇與黃有龍共同開設之內地公司「祥源文化」，亦被投資者入稟控告虛假陳述，在內地涉五百多宗索償官司，訴訟金額約6500萬港元。

今年7月30日晚，蔡一鳳於社交網上鬧爆，指於4年前，知名女星老公向其家人借了3億7千多萬，結果最後只還了1億5千多萬，還剩下2億2千多萬一直沒有歸還。當時Michelle還附上計算表，以24%年利率計算，指連本帶利欠5億8千多萬元。她透露對方有開支票作作抵押，但當中6千萬被彈票，Michelle惟有訴法律，但卻遭對方恐嚇，她嬲爆指：「賊人竟然喊捉賊，幾個月下來恐嚇到利誘我必須撤案，否則反口告我詐騙。」據知，該名知名女星老公跟蔡一鳳有生意來往，但最終出現金錢轇轕，對方更借錢不還，反面收場，但蔡一鳳一直未有透露知名女星老公是誰。

東網聯絡上蔡一鳳老公盛品儒，他表示：「關於這事我一直沒有過問，照我所知Michelle也是交給律師去處理的。你最好直接問Michelle，我也不方便代她回答。謝謝。」

案件編號：HCA 474/2019