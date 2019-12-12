修例風波：建造業界對前景悲觀　政治環境評分創新低

持續半年的反對修訂《逃犯條例》風波，重創各行業發展，建造業亦不例外。香港建造商會一項調查顯示，82間願意受訪建造業公司中，多達79%反映自6月開始的社會事件對公司經濟狀況帶來負面影響，當中23.2%更反映有非常負面的影響。問及對香港未來政治環境的評分，10分為滿分，平均分僅得3.41分，遠低於去年及前年分數，亦是調查2017年開始以來最低分，反映建造業界對前景嚴重缺乏信心。

調查由商會委託顧問公司及香港研究學院進行，於上月1日至20日訪問266間商會會員公司，以了解建造業界對行業前景、經濟及政治環境的信心，並以滿分10分為非常樂觀，1分為非常惡劣的標準評分。

研究最後有31%受訪公司回覆，當中對香港未來政治的環境評分，最多公司給予2分的評分，達24.4%，平均分僅有3.41分，遠低於2017年的4.74分及2018年的4.88分。

至於短期對香港整體經濟前景的信心，最多公司選擇3分，佔約22%，平均分為3.71分，低於去年的5.39分。受訪公司對建造業前景的評分方面，平均分只有4.48分，較去年5.57分為低。預測未來1年，多達62%受訪者認為工程量不足將是承建商未來面臨的最大困難。

商會行政總裁謝子華指出，示威活動令不少地區出現路障，影響工程物資的運輸，如石屎車無法到達地盤，工人無法上班等，又指有地盤的棚架被偷及縱火，甚至有工程車被用作路障，影響工程進度，例如港鐵工程已延誤。由於工程延誤會被罰款，商會已去信政府及發展商，促請他們酌情處理未能如期完工的工程。

謝續指，建造業每年需要2500億港元工程才可支撐行業運作，惟近年撥款均不達標，令35萬從業員面臨工作不足甚至失業的風險，又預期未來3至5年內的撥款仍然不足，形容情況「差過沙士」。商會促請政府增加工程量，以及立法會加快審批新工程撥款，同時建議政府為行業推出援助措施，包括設立「信貸保證計劃」，改善承建商的現金周轉，協助業界中小企渡過難關。