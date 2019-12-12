修例風波：科大生周梓樂設靈　防暴警大圍站戒備

香港科技大學學生周梓樂，上月4日在將軍澳尚德邨停車場高處墮下，倒臥在2樓平台，延至上月8日不治。至今日（12日），周在大圍寶福紀念館設靈，悼念儀式安排在下午5至8時舉行。一批防暴警在港鐵大圍站外戒備。其中科大校長史維，以及校董會主席廖長城，於今午近4時到場，逗留約45分鐘後離開，他們出入均逗留車上，未有接受訪問。

儀式未開始之前，已有逾50人在靈堂外排隊等候入內，當中包括身穿校服的中學生。至下午5時半，前來悼念市民人數開始增多，一批人沿山路在紀念館外排長龍。

其中科大學生會臨時內務副主席梁銘軒稱，今日對科大或香港人來說是傷心的一天，公眾只想送周同學最後一程，不明白警員佈防的目的。就今天的悼念會，已與學校安排2至3架旅遊巴接送科大生到場。

另就讀中四級的李同學，特地帶同鮮花到場拜祭，他稱雖不認識周，惟覺得他在這場運動中犧牲太多，又指在大圍站見到有防暴警戒備，他認為警方不尊重死者，直指：「大家只係來悼念，唔使咁大陣仗」。

至於市民胡先生則手持一張黑底白字的紙張到場，紙上寫滿由6月至今疑因反修例風波事件而離世人士的名字。胡指自己曾多次發起悼念會，希望今日到場能諮詢周的家人意願，倘其家人希望保持低調，只會在12月30日的大型悼念會悼念。