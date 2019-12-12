政Whats噏：失意區選 田北辰最新評分跌得最甘

區議會選舉上月底結束，最新嘅民意調查結果顯示，多位「雙料議員」評分均有下跌趨勢，剛失落區議會議席嘅立法會議員田北辰更加係地區直選中評分跌幅最大嘅議員，由2.97分下跌0.44分至2.53分，佢亦失去新界西嘅榜首位置，依家只排喺第5位，新界西另一位議員、同樣喺區選中落敗嘅何君堯則包尾，僅得1.81分。

香港研究協會本月2號至9號，訪問逾1400人，對所屬選區直選同區議會(第二)功能界別(俗稱超區)立法會議員表現，以及喺立法會擁有議席嘅政黨支持度評分，5分為最高分，1分為最低分。喺區選連任油尖旺區議員、民主黨嘅涂謹申係5位「超區」議員之中，跌幅最多嘅一位，下跌0.14分至2.72分。

5個地區直選當中，「包尾」嘅全屬建制派議員，包括工聯會郭偉強、其黨友兼行政會議成員黃國健、陳凱欣、何君堯同新民黨副主席容海恩，而新民黨主席葉劉淑儀則下跌0.04分至2.61分，喺港島區由榜首跌落第4位。部分建制派政黨支持度評分均下跌，其中工聯會跌幅最大，而繼續敬陪末座嘅係新論壇。

調查機構話絕大部分議員同全部政黨嘅評分都低於3分嘅一般水平，反映唔少市民不滿政黨同議員表現，由於唔少政黨同立會議員有參加區選，該會呼籲佢哋要認真總結選民透過選舉表達嘅意見，為香港走出困局獻計，務求爭取更多市民支持。