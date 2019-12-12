立會否決傳召鄭若驊議案　揭7行會3立場拒全撐鄭

有立法會議員提出傳召鄭若驊(圖)的議案，議案終被否決。

律政司司長鄭若驊自去年初上任至今一直醜聞纏身，民望長期「墊司底」，有立法會議員今日(12日)在立法會會議上提出傳召律政司司長鄭若驊的議案，多名議員批評她的表現，但議案於分組點票下遭否決。

法律界議員郭榮鏗根據《基本法》第73條，動議傳召鄭若驊和行政長官辦公室主任陳國基出示文件和作證。郭指，今次的傳召議案已經提出一段時間，當時公眾發現鄭上任司長後仍有處理仲裁案件，數量不止上任時所指的6宗，且未知她有否作出申報，但議案提出至今社會發生不同事情，當中有一定數量牽涉到她，例如修訂《逃犯條例》所引發的事情，直言鄭是直接負責任的。郭又批評，鄭近日於香港水深火熱時到訪英國談仲裁，直指她的表現離地、不懂分輕重、完全「無大無細」，質疑出訪與私人業務有關。

議員陳志全指出，鄭過去表現出多次嚴重錯誤判斷，導致律政司推出差劣、激起多次過百萬人上街的《逃犯條例》修例，又提到早前有民調顯示鄭若驊只得14.5分，繼續「墊司底」，認為她不獲得公眾信任。

陳又補充，鄭甫上任便爆出僭建風波，早已令市民對其信任程度暴跌，加上曾被揭發上任後仍負責仲裁案件而未有向行政會議申報，批評鄭「愈講愈衰」，未能令公眾釋疑，希望通過傳召議案公開文件，令大家判斷有否構成利益衝突。

議案最終以功能界別9票贊成、14票反對、6票棄權；地方直選16票贊成、6票反對、8票棄權下遭到否決，其中多名建制派議員投棄權，而身兼行會成員的立法會議員投票取態各異，有4人反對、1人棄權，而議員張宇人和劉業強則未有投票。