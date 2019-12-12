洪水橋前期工程擬申22.42億元　供應6.1萬單位

繼新界東北發展計劃後，洪水橋/廈村將是下一個大型新發展區項目。發展局打算向立法會申請22.42億港元，用作「洪水橋/廈村新發展區」第一期發展工程及特設現金津貼，以及第二期發展工程的詳細設計及相關研究。預計中長期供應6.1萬個房屋單位，項目將分3期推行。

洪水橋發展區位處新界西北的策略性位置，與天水圍、元朗和屯門新市鎮緊密連繫，被定位為新界西北區域樞紐。根據發展局文件，第一期發展工程約耗資16.3億港元，包括對約17公頃土地進行工地清理和平整。該期發展計劃包括房協建造的專用安置屋邨，提供約1300個公營房屋單位，讓首批居民於2024年入住，包括為受影響的合資格住戶提供原區安置。工程亦包括興建安置棕地作業者的多層樓宇，預料於2023年完成，而多層樓宇則可於2027年落成。整個第一期發展工程料於2020年開始，至2025年完成。

另外，發展局估計受第一期發展影響的合資格土地業權人、業務經營者和寮屋佔用人發放的補償及特惠津貼，所需的費用約為21.81億港元。有關款項將會在基本工程儲備基金下撥出。

擬議第二期發展工程詳細設計及相關研究則涉及6.1億港元，包括為約251公頃土地進行工地清理、工地平整和提供相關基礎設施，亦需要進行公共和私營房屋類型比例檢討，從而增加公共房屋供應比例。