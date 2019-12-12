聯招結束　浸大電影主修54人爭一位競爭最烈

應屆文憑試考生經「大學聯招辦法」(JUPAS)報大學揀科，首階段日前結束。根據各大學統計，浸會大學的「傳理學學士-電影主修–動畫及媒體藝術專修」競爭非常激烈，以首三志願申請人數計算，654人爭奪12個學額，平均54.5人爭一位；幼兒教育學額亦爭崩頭，中文大學的「教育學士(幼兒教育)」課程，983人爭奪21個學額，平均46.8人爭一位。教育大學的「幼兒教育榮譽學士」首三志願報讀人數多達1844人，爭奪49個學額，平均37.6人爭一位。

港大數據顯示，首三志願報讀人數計算，該校最受歡迎學科為護理學學士，報讀人數為2000人，以210個學額計算，平均9.5人爭一位；其次為工學學士課程，申請報讀人數為1038人，爭奪390個學額，即2.6人爭一位；第三位文學士課程，980人爭奪347學額，即平均2.8人爭一位。

至於中大，競爭最激烈的學科為教育學士(幼兒教育)，平均46.8人爭一位，其次為健康與體育運動科學，有774人申請，爭奪24個學額，即平均32.2人爭一位。第三位是日本研究，近30人爭一位。但如果以報讀人數統計，申請人數最多的是工商管理學士綜合課程、理學及護理學，分別多達1700至1800多人報讀。

理大競爭最大的學科是酒店業管理，1368人爭45個學額，平均30人爭一位，科大競爭最大的學科是國際科研，248人爭21學位，平均11.8人爭一位。