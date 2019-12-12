涉用假衞生證明入口　176公噸越南冷藏豬肉已分銷

食物安全中心今(12日)表示，接獲越南當局通知，懷疑一間越南肉類生產廠房曾用虛假的衞生證明書以辦理冷藏豬肉的進口許可證申請，今年向中心遞交的衞生證明書當中，共有8張衞生證明書屬偽造。中心調查後發現由今年5月至10月，共有8批約176公噸冷藏豬肉由涉事生產廠房懷疑以仿真度高的虛假衞生證明書，從越南出口到香港3間進口商。

8批涉事產品已分銷至其他食物處所，例如食物製造廠，追蹤工作仍在繼續。有關涉事冷藏豬肉屬原隻豬肉(中豬)，一般供應給食物製造廠用作燒味燒肉用途。中心已即時指令3間本地進口商停售及回收涉事產品。涉事8批冷藏豬肉的批次編號為230819A6700、110319A6765、250419A6779、220419A6780、010819A6779、090919A6700、261218A6695、120819A6500。曾購入有關批次的業界人士可於辦公時間致電盈茹貿易有限公司、彩運貿易有限公司及強記食品有限公司，查詢回收事宜。中心亦即日起暫停有關越南生產廠房進口冷藏豬肉到香港。

中心指，職員就該8批冷藏豬肉發出8張肉類進口許可證，及後在整理資訊系統的數據時發現有少量越南衞生證明書的文件編號有異，中心遂通知越南駐港領事館跟進調查。中心已加強查核所有越南進口冷藏肉類的衞生證明書，並與越南當局保持緊密溝通，確保每張衞生證明書均獲得越南當局確認及經雙方雙重核實，才簽發進口許可證。現時，香港與越南只建立了冷藏豬肉的肉類進口安排。

越南當局表示一直有對涉事的廠房定期進行嚴格檢查，確保廠房環境清潔和所處理的肉類適宜供人食用。中心會即時加強抽驗越南進口的相關產品，從今日起中心人員將在各個層面針對越南冷藏豬肉抽取樣本進行測試。

中心指，這次是香港首次發現越南的偽造衞生證明書，涉及同一越南生產廠房，中心已要求越南當局繼續就事件作深入調查及盡快提供有關調查結果。越南當局已停止向該生產廠房簽發衞生證明書。中心將有關個案轉介香港警方調查。