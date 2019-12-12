政Whats噏：香港會計師公會理事會選舉　多咗改革派當選

香港會計師公會日前啱啱選完理事會成員，今年投票人數大升，係其中一次高投票率嘅理事會選舉，多咗好多改革派委員進入理事會，不過有改革派理事指公會會長同副會長都相信仍然偏向保守派，要做到一人一票選公會會長，條路仲好長啊。

新上任嘅會計師公會會長江智蛟預計出年業界挑戰頗大，但會以平常心面對。長遠計劃方面，江希望可以提升公會嘅專業形象，佢話會計師成日畀人工時長但人工都唔高嘅形象，所以想透過搞下活動，帶啲正面訊息畀公眾。不過關於一人一票選會長，江就話唔係一時三刻嘅事，佢哋已經開始進行諮詢。至於有會員希望公會可以多啲就社會議題發聲，江表示公會以會計行業發展同會員福利為依歸，會保持政治中立喎。

喺新一屆理事會選舉連任嘅改革派理事李健恆(Ken)覺得會長同副會長偏向保守派，但即使係咁都唔可以忽略年輕會計師嘅聲音。Ken話會員入面有70%係非執業會計師，30%執業會計師，但資源往往傾斜向嗰30%人到，佢目標將資源公平啲分配。

張煒麟(William)啱啱新上任，都係最後生嘅理事，佢話改革派喺理事會入面大約佔五分之二，都係唔過半。另外一位改革派理事馮領業(Ernest)表示改革派有6人參選理事會，全數參選人當選，Ernest話年輕會計師都偏向民主派，希望公會可以為公義或者社會議題發表聲明。