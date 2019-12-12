政Whats噏：左手受傷生活不便　鄭若驊大小二便都要人幫？

鄭若驊日前返港，已被質疑點解着到樽領衫。

律政司司長鄭若驊自上任後一直醜聞纏身、民望長期「墊司底」兼被嘲為「避政司司長」，佢上月喺英國倫敦遭反修例示威者包圍，混亂中狼狽仆倒街頭，左手腕脫臼兼骨折，佢日前接受傳媒訪問時自爆依家梳洗同換衫都要其他人幫忙，生活不便。但外界質疑佢講到咁慘情係真定假？咁佢大小二便係咪又要人哋幫呀？

仆倒街頭受傷後，佢「消失」逾半個月，日前終於返港喺機場見傳媒，解釋上月喺倫敦受傷後已喺當地接受手術，之後再經大使館安排下到北京接受治療，又交代傷勢，指其左手前臂骨折、手腕移位，傷及神經線，需鑲入螺絲同鈦板固定，預料要3至12個月先可以康復。

喺佢交代咗傷勢後，外界即時質疑當晚點解佢仲着到樽領衫，因為着呢件樽領衫必定會觸及佢隻痛手，唔知係咪聽到呢啲質疑唔忿氣，日前佢接傳媒訪問時自爆依家梳洗同更衣都要其他人幫忙，「擺文件入文件夾都做不到」。

講到咁唔方便，其實傷咗痛手，好多嘢都做唔到，外界又隨即提出質疑，咁佢大小二便又點算呢？係咪又要搵人幫人先得呢？正如佢話齋，左手要成年先可以康復，咁咪要成年都要人幫手處理大小二便囉！