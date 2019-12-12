中環出更：密會李柱銘多名外籍人士　漢奸黎又攪局

反修例示威衝突持續逾半年未停止，外國勢力與香港漢奸裏應外合，輕風作浪，政府止暴制亂無方，被人撳住打。近期官場頻頻傳出地震，傳要撤換多名庸官止血，正喺呢個風雨飄搖之際，被內地官媒炮轟「叛國禍港四人幫」之首、外號「漢奸黎」嘅壹傳媒黎智英又搵埋同為「叛國禍港四人幫」、外號「李漢奸」嘅民主黨創黨主席李柱銘及多名外籍人士到其位於何文田嘅寓所密會，唔知係咪又密謀攪局，嫌香港唔夠亂呢？

漢奸黎周三（11日）返港後，今晨（12日）就急急返到將軍澳公司開會，除了其助手Mark Simon外，還有多名外籍人士，眾人大約於今午兩點半離開。直至傍晚六時二十分，漢奸黎的座駕接送Mark Simon及兩名外籍人士到達何文田寓所；約二十分鐘後，另一輛七人車再接送李漢奸及兩男一女外籍人士到達寓所，相信是共晉晚餐。

直至晚上九時許，眾人分批乘坐漢奸黎的座駕離開，李漢奸與Mark Simon及多名外籍人士乘七人車離開，先駛至中環一間酒店放下多名外籍人士，然後再分別送李漢奸及Mark Simon返回寓所。其實由上月至今，漢奸黎已先後多次在寓所攪局，包括上月中四日內兩次與泛民主派人士密會，而在區議會選舉過後，又隨即約會民主黨及泛民中人，未知今晚密會又有咩詭計喇！