警方油麻地及深水埗冚賭兼破毒窟　拉12男女包括2聲請漢

深水埗警區特別職務隊根據線報及深入調查後，昨日（12日）下午4時許進行反罪惡行動，突擊搜查醫局街163至165號一單位，搗破一個懷疑非法賭檔。行動中，拘捕一名姓鄭24歲本地男子，涉嫌「經營賭博場所」；一名持「行街紙」留港的印度籍男子及3名本地男子(24至55歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，單位內檢獲2部釣魚機、2部遊戲機及約2,000港元現金。

與此同時，警員亦於上址另一單位搗破一個懷疑毒窟，一名姓曾40歲本地男子涉嫌「經營毒窟」被捕；另外3名本地男子及1名本地女子(45至61歲)，則涉嫌「吸毒」被捕，單位內檢獲11.2克海洛英，88粒藍精靈、一批毒品包裝工具及一個冰壺。檢獲的毒品市值約13,700元。

另外，油尖警區特別職務隊根據線報及深入調查，昨日（12日）下午2時許進行打擊非法賭博行動，在油麻地彌敦道510號一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔。行動中，亦拘捕一名持「行街紙」留港的35歲巴基斯坦籍男子，他涉嫌「經營賭博場所」、「外出時沒有攜帶有效身份證明文件」及「違反逗留條件」；另外一名姓盧26歲本地男子及一名持雙程證内地男子，俱涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

行動中，共檢獲2部釣魚機、一部射擊遊戲機及約1,200港元水錢。所有被捕人士現正被扣留調查。