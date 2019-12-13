南丫島水域設污染泥卸置設施　需評估對江豚和漁業的影響

香港未來將有多項基建工程進行，現有海上污泥卸置設將不足應付需求，政府計劃在南丫島以西一帶興建面積約100公頃的新污染泥卸置設施，可處理最少600萬立方米的污染泥。泥坑會分階段興建，首個污泥坑的挖掘工程暫定於2024年第二季展開，最快於2025年底啟用，按每年約60萬立方米的預計污染泥卸置需求，料可以運作至2034年底。

土木工程拓展署就申請環評提交工程項目簡介。據文件簡介，香港現有兩個海上污泥處理設施，分別位於沙洲以東及大小磨刀以南的污泥坑，前者剩餘容量將不足以應付2027年後各項公共及私人工程對污染泥卸置的需求，需要建造新設施。擬建的新污染泥卸置設施位於西博寮海峽，分布於南丫島以西及推薦分道航行制（在交椅洲與分流之間，經長洲南）以東的一帶水域，由一系列的污泥坑組成，會分階段建造。環評估研究暫定於明年第二季展開，後年底完結。

文件顯示，挖掘泥坑會直接對海洋生態造成損失，研究範圍屬江豚出沒水域，環評會評估工程的不同階段對這種海洋哺乳類動物的影響。此外，挖掘工程亦會令懸浮沉積物濃度短暫增加及擴散，可能令溶解氧含量減少，南丫島洪聖爺泳灘及蘆鬚城泳灘或受影響，會評估工程帶來的影響，在有需要時建議緩解措施。

與此同時，文件指出南丫島東面有兩個指定魚類養殖區，分別位於蘆荻灣和索罟灣。另有一個指定魚類養殖區位於大嶼山東面的長沙灣，同屬漁業敏感受體。環評研究會評估挖掘泥坑工程對捕撈漁業和水產養殖業，以及商業化漁業資源的產卵區和育苗場的影響。

工程項目的研究範圍位於西博寮海峽，在交椅洲與分流之間（經長洲南）的推薦分道航行制以東。西博寮海峽是各類大型船隻經常使用的通道。因此，亦需要訂立擬建的污泥坑與有關航道的適當緩衝距離。