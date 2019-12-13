跨部門全港多區掃黃　共拉39女子

警方聯同入境處昨日（12日）在元朗、荃灣、九龍城及尖沙咀區展開掃黃行動。下午約5時元朗警區特別職務隊聯同入境事務處，開始進行代號「火石」的掃黃行動，掩至元朗安樂路及水門頭休憩花園一帶，共拘捕10名年齡介乎22至49歲持雙程證的內地女子。另外，荃灣警區特別職務隊亦聯同入境處職員，同日下午4時許進行代號「嶺馬」的行動，突擊搜查荃灣川龍街、河背街、德華街及青山公路多個單位，拘捕14名年齡介乎26至57歲持雙程證的內地女子。

下午3時許，九龍城警區特別職務隊聯同入境事務處，進行代號「GOALCHASER」的行動，突擊搜查區內多個單位，拘捕共12名年齡介乎22至45歲持雙程證的內地女子。而油尖警區特別職務隊於下午2時展開行動，派員喬裝顧客，在尖沙咀堪富利士道搗破一間懷疑賣淫場所，單位內一名38歲姓魏本地女子涉嫌「管理賣淫場所」被捕。另外，兩名年齡介乎24至27歲持雙程證的內地女子，則涉嫌「違反逗留條件」被捕，3人現被扣留調查。警員在單位內檢獲按摩油、床單、紙巾及毛巾等證物。

行動中，警方合共拘捕39名女子，當中另1名為本地女子，另外38名為雙程證女子，涉嫌違反逗留條件，現正被扣留調查，稍後將交由入境事務處跟進。