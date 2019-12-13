探射燈：紓困措施難解困　旺區商場變死場

受修例風波影響，荃灣、旺角多個閒置率高的「死場」，及其他位處旺區的商場，吉舖湧現。有店主直指經營困難，生意大跌近80%。雖然政府近日推出一連串針對中小企業的紓困措施，但有業內人士指經營成本高昂，資助金額少，對零售業幫助不大。學者警告倘農曆新年後情況仍無大改善，恐爆發大規模倒閉潮。

荃灣一個商場因空置率高、人流偏低而淪為「死場」，至近年轉型成功，但東網記者周末所見，2樓及3樓只有一半商戶有營業。在1樓經營食店的王小姐表示，不少顧客因心情受影響，留家不消費，營業額已跌近40%，只好減少購入食材。王對政府公布的紓困措施持保留態度，「呢啲措施都只係好過冇。」

位於旺角的「死場」於黃昏時分約30%商戶沒有營業，每層只有約5、6人在閒逛。經營眼鏡店的鄭先生指商場上月有超過3分之1日子提早關門，生意額也因此大跌一半，現時每月要倒貼2萬港元，坦言對前景不樂觀，若情況持續，店舖在農曆新年前後或會結業。

此外，旺角另一商場亦有大量吉舖乍現，1至3樓有近20間吉舖。至於在銅鑼灣一商場開設服裝店的陳小姐坦言，近月港鐵提早收車，考慮到員工交通安排，也被迫提早關店，生意額大跌80%。陳對未來感到悲觀，擔心下年生意受拖累。

香港中文大學商學院客座教授冼日明指，各界對社會前景感到悲觀，往年聖誕和農曆新年均是零售業和餐飲業旺季，故有部分商戶對1月的市道仍持觀望狀態，倘政府未能解決社會問題，農曆新年後恐爆發「倒閉潮」。

政府計劃減免非住宅用戶水費、電費和差餉，但香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦批評，新一輪紓困措施如杯水車薪，且主要針對飲食業，對其他行業幫助有限，又無法解決零售業低迷等核心問題。

立法會議員邵家輝亦指，政府長遠需改善整體市場消費意欲低迷的問題，促政府多和各方面溝通，令社會盡快回復秩序。他又呼籲示威者和平表達訴求，免影響他人。

荃灣及旺角的「死場」負責人均表示只負責管理商場，商舖的業權分散，對有關事項並不知情；旺角及銅鑼灣的商場則至截稿前仍未有回覆。

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