網民熱話：濾水器消失？　運動場飲水機「冇過濾」掀恐慌

不少人都會自備水樽並使用飲水機，減少飲用樽裝水。近日有網民貼出康文署屬下運動場的飲水機機身內部照片，聲稱發現飲水機沒有濾水器，懷疑所提供的食水根本未經過濾。不過康文署回覆，隨即揭露事件真相。

網民日前（11日）於「名校 Secrets」投稿，聲稱在荃灣城門谷運動場見到飲水機沒有濾芯，呼籲市民不要再使用，並要求運動場跟進問題。相片中可見，機身內有喉管及一些幼喉，確實未見所謂的過濾水器。事件亦引起部分網民憂慮，「即係飲咗咁多年廁所水？」不過有網民隨即拆解指，「呢條係去水，唔係供水」，質疑投稿者誤以為去水管為供水，才懷疑「飲水機無濾芯」。

康文署發言人回覆查詢時指，網民所指的飲水機濾水器放於女更衣室內近天花板位置，並非「沒有濾芯」。場地職員會定期清潔飲水機，並根據製造商的指引，定期檢查及更換濾水芯。

網民有話說

Leung Choi：個濾芯放在上面或遠處。

Walter Lau：嗰個係去水位喎，去水都加濾芯咁激。

Iu Kwok Hung：有冇濾芯都唔會飲啦...有濾芯都唔知幾耐先換一次。

Love Thongjunjin Adinda：呢位樓主都係好心提醒大家，都係希望為大家健康着想，大家留言語氣唔好咁強烈。

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