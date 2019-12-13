生促局5年蝕3300萬元　總裁死撐對業界有禆益

審計署新一份報告力數生產力促進局多宗罪，包括過去5年顧問服務項目虧蝕3300萬港元等。立法會帳目委員會今(13日)就報告舉行公開聆訊，生促局總裁畢堅文就多項項目未能回收成本一事解釋，指若有關項目能為業界帶來禆益，推動技術研發或項目發展，亦會同意調撥資源完成。

畢又指，就審計報告提出的64項改善建議，局方已落實其中的75%，餘下建議將在未來半年完成，又承認「仲有好大改進空間」。他稱新措施落實後，由過往5年有30%項目延誤改善至現時的不足10%，該局舉辦培訓課程的收入亦按年增加40%。

創新及科技局局長楊偉雄指，政府及生促局同意審計署所有建議，政府現時每年對生促局的資助額約為該局每年開支的三分之一，其餘經費透過向業界等提供服務獲取。楊稱審計署在報告雖指生產力局在個別項目中未能收回全部成本，但整體而言，該局的財務一直保持穩健，能夠持續為業界提供所需的支援。

另外，帳委會主席石禮謙提到因特首稱要委任區議會落選人進入不同架構，詢問是否包括生促局理事會，又關注理事會成員有無酬金。創科局常任秘長蔡淑嫻回應指，理事會成員無受薪，全部屬義務工作。