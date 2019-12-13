以2年前公院失衡人手推算人力需求　議員轟超現實

立法會衞生事務委員會今日(13日)舉行會議，討論委託香港大學作最新醫護人力推算的「醫療人力規劃2020」事宜。香港大學代表莊臻寧指，港大將涵蓋13個須法定註冊的醫療專業，包括醫生、牙醫、護士、中醫、藥劑師及視光師等，並根據醫院管理局、衞生署、社會福利署等數據分析，以及按2017年的公院人手供應作基線，推算人力需求。

不過，多名議員批評模型基於錯誤假設上作推算，認為或會出現「計錯」情況。民主黨議員黃碧雲指，模型假設基準年(即2017年)的人力狀況處於供求平衡的水平，但現實是2017年公立醫院人手已失衡，質問：「在錯嘅假設上推算，結果會唔會計錯晒？」工黨張超雄指假設2017年人手已達供求平衡，是「同現實相距十萬八千里」，又批評當2017年醫護的工作量已超越可負荷水平 如以此作推算是「超現實」。

莊則解釋，所有數據模型均需要基於一個基線開始，完成數據後，可再與相關持分者商討及調整。食物及衞生局副秘書長方毅說基本數據出現後，有空間予不同人士給意見優化基數假設，食衞局亦正一直跟進相關人手規劃。