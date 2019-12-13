寶琳邨床底藏屍案　被告另涉綁架刑恐女友

將軍澳寶林邨床底藏屍案，無業漢被控一項謀殺罪，案件今(13日)在觀塘法院再訊。除了謀殺案，被告今日亦面對一宗新案，他在該案中被控6項罪名，包括綁架、襲擊致造成實際身體傷害、在公眾地方管有攻擊性武器、盜竊及2項刑事恐嚇罪。被告暫時毋須答辯，兩案分別押後至明年1月及2月再訊，被告還押。

46歲被告羅偉文，報稱無業。其中就謀殺案，指於今年3月16至18日期間，於寶林邨寶儉樓一單位內謀殺女子劉莉芝。裁判官應控方要求，把案押後至明年1月20日，在東區法院提訊，以處理交付高院的程序。

另一宗新案，被告被控於今年1月28日，在慈雲山慈樂邨樂誠樓地下外襲擊羅慧詩，因而對該女子造成身體傷害；及同日在上址無合理權限或辯解管有一把刀。另他被控同日在慈雲山某處，在違反羅慧詩的意願下，將她非法以武力帶走；及偷竊屬於羅價值3000港元的手提電話。最後2項控罪，指他分別在今年3月15及17日，在香港某處威脅羅慧詩會使其人身體受損害，意圖使她受驚。

控方指謀殺案的處理或會影響本案的審理地點，申請將新案押後至明年2月7日，即謀殺案再訊日子之後，讓警方進一步調查，索取證人口供及法律意見，在此案中反對被告保釋。裁判官接納相關申請。

據了解，被告早年離婚，當時與姓羅事主是女友關係，二人育有兒子，有人曾恐嚇女事主「唔畀我見個仔，就剁咗你」。在1月28日當日，有人曾把事主強行帶往慈雲山某處。