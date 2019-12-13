大棠紅葉由黃轉紅　賞楓打卡季節又嚟啦！

秋去冬來，天氣漸冷，又到一年一度觀賞紅葉的時機。一向為打卡聖地的大棠楓香林開始轉紅，漁農自然護理署網頁今日(13日)更新「紅葉指數」，楓香林的「紅葉指數」已由「黃(C級)至紅(B級)」，代表楓葉顏色「開始紅」，最新相片也顯示一片楓林的樹葉已黃金燦燦並開始轉紅，相信距離為A級「極紅」應不遠了。

元朗大棠的楓香林，屬於大欖郊野公園範圍，漁護署網頁公布，由即日至明年1月5日，逢星期日及公眾假期，署方會在現場安排定點導賞、相片展覽及攤位遊戲等。有興趣前往賞楓的市民，可於元朗乘港鐵巴士K66號或紅色小巴，在大棠山道巴士總站下車並沿車路步行上山約60分鐘到達楓香林。

九巴於本月25、26、29日，及明年1月1日將安排特別巴士路線68R來往元朗形點交通交匯處至大棠山道，服務時間為上午8時半(元朗開出)至下午6時半(大棠開出)。即日起至明年1月12日逢周六、日和公眾假期，由上午7時至晚上7時，運輸署將在元朗大棠山道和僑興路交界以東約475米處起至大棠山道停車場，實施交通管制措施。屆時，警方將視乎交通及人群情況，實施封路、改道或交通管制措施。