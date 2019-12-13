拖18年水上的士終招標 區議員轟遲到好過冇到

運輸署今起為來往中環至紅磡渡輪及「水上的士」兩條航線招標。

港府18年前提出「水上的士」概念，拖延至今終有聲氣！運輸署今日(13日)起為來往中環至紅磡渡輪及「水上的士」兩條航線招標，明年1月24日截標。有區議員批評政府工作效率低，直言「遲到好過冇到」，亦關注「水上的士」的定價，認為定價較低可吸引本地市民試搭。

政府於2001年提出「水上的士」概念，拖至今才正式招標。根據運輸署向九龍城區議會提交的文件指，「水上的士」主線有5個上落點，包括啟德、紅磡、尖東、中環及西九龍，乘客可於任何一個站點自由上落，主線每個循環航程不可多於110分鐘。運輸署原本規定營辦商每日提供最少3班，且當中1班需在晚上7時或以後從啟德開出，以便讓乘客享受維港景色。

現任油尖旺區議會主席葉傲冬批評，政府效率之低一直令人詬病，只能話「遲到好過冇到」，認為「水上的士」可為香港旅遊業增加新的吸引力，乘客可坐上「水上的士」遊覽多區景點。他認為「水上的士」收費應要偏向親民，吸引本地客源。

此外，運輸署同時為復辦的「中環至紅磡」渡輪航線招標。據該署文件透露，有關航線登岸點設置於紅磡(南)渡輪碼頭及中環8號碼頭西面的靠泊處，航程不可多於20分鐘。