平治司機不小心駕駛罪成　被撼勞斯萊斯索賠366萬元

一輛平治輕型客貨車於2017年4月在沙田大涌橋路路口跟一輛勞斯萊斯相撞，事後客貨車司機被法庭裁定不小心駕駛罪成。勞斯萊斯車主日前入稟高等法院，向客貨車車主索償維修費、安排另一代用車的開支、因維修而損失的保養期，及車價減值，合共360多萬港元。

原告KARL THOMSON DEVELOPMENT LIMITED，為涉案勞斯萊斯房車的登記車主；被告胡旭和，則為肇事客貨車的車主兼司機。

原告於入稟狀指於2017年4月22日下午3時許，勞斯萊斯沿沙田火炭路向沙田路行駛，到大涌橋路路口紅燈停定，當綠燈再開行駛入沙田路時，被告駕駛客貨車沿大涌橋路行駛，駛至沙田路路口時衝紅燈，終撞上勞斯萊斯左邊車身。事後被告被法庭裁定不小心駕駛罪成，原告指這證明意外因被告疏忽所致，要求被告賠償它在意外中所蒙受的近366萬港元的損失。

原告在入稟狀中詳列損失的明細，包括維修費154萬多港元、折舊約26萬港元、調查費約6000港元、在約7個半月維修期內安排代用車的開支近59萬港元、保養期損失約6萬港元，及車價的減價120萬港元。