每日一片：喪跑攝車罅　學童「撼」車身撞到彈開

學生哥因一時心急亂過馬路，不時引發意外，近日網上就流傳一條車Cam片，片中相信是小學生的學童在馬路上「攝車罅」喪跑，結果遇上一架剛駛至的私家車，學生狂撼車身外，更一度被撞至彈開，幸好最後自行起身。

現場是西環卑路乍街，由車Cam顯示資料可見，事發於上月27日早上約7時半正值返學時間。片段由網民在Facebook群組「馬路的事討論區」轉載。片段開始，中線有多架車輛停下，相信正等候交通意轉燈，期間一名穿着校服，孭着背囊學童從右邊行人路跑出，準備橫跨三條行車線跑過對面行人路，但他越過兩條行車線後，一架私家車從第三條行車線駛至，司機視線疑受車龍所阻，「冇收油」下繼續駛前，結果右邊車身撞及學童，衝力下，學童隨即被撞至彈開，倒在地上。

直至數秒後，學生自行爬起，走回行人路，此時一名拖着小童的女子主動上前安撫學童，而私家車事發後，亦在數十米外停下善後。

不少網民大呼警險，「冇捲入車底，唔係撞車頭，真係叫好彩」，有人認為事件雙方都有責住，「細路唔睇路，司機又唔收油」，亦有人指司機責任最大，「條路睇唔通就慢啲啦！」「市區車罅經常有人走出嚟，所以呢類路面都唔會開咁快！」

警方表示，在該時段及位置，並未收到相關報案。