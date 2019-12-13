涉管668部冒牌iPhone　被告辯稱代客送新加坡維修

海關前年檢獲一批從新加坡退回及寄來港的懷疑冒牌iPhone包裹，部分附有看似不同電器零售商發出的收據。關員及後喬裝速遞公司職員，當場拘捕前來收貨的男子，並在其家中再搜出逾400部懷疑冒牌iPhone。男子事後被控管有應用偽造商標的貨品等罪，他今(13日)於區院否認控罪受審。

32歲被告林潤達，否認2項為售賣或任何商業或製造用途而管有應用偽造商標的貨品罪，及2項管有虛假文書罪，指他於2017年10月13日在石硤尾管有625部冒牌iPhone及140張假單；另他亦否認1項進口應用偽造商標的貨品罪，指他在同年10月12日進口43部冒牌iPhone。涉案iPhone共668部，型號包括6plus、6s、7、7plus等，以新機價格計算總值逾330萬港元。辯方指有關電話只是一些舊機及壞機。

控方開案陳詞指2017年10月11日，海關於快遞公司檢驗5箱來自新加坡的退貨貨品，發現當中有164部iPhone，其中70部附有不同電器零售商收據，該些電話經檢驗後確認為假貨。貨物收件人是一電訊公司及被告。翌日，海關再檢視一批從新加坡寄給被告的7箱貨物，內有292部iPhone，當中43部經檢驗後屬假貨。

同月13日，關員喬裝快遞公司職員致電收貨人，相約在石硤尾街交貨，被告被捕後警誡下稱貨物是送往維修的手提電話，由他寄出及部分是退回貨物，部分是在新加坡經維修後寄回給他，有關電話在先達客人收集回來，會退還予顧客。海關同日搜其住所，再搜7箱有715部的iPhone，其中70部附有零售商單據，當中461部經檢驗後屬假貨。被告指該些電話由兩名叫「肥鬼」及「呀粒」的內地人交給他，送往新加坡維修等。涉及的140張收據經相關零售商檢查後確認是假單。