涉殺Wargame小子　證人指冷氣技工品格良好

「Wargame小子」郭葦諾疑遭其他戰友在五桂山殺害並棄於現場，警方事後在該處發現死者的屍首並拘捕涉案的多名「戰友」。被指有份參與殺害死者的其中一名被告黃朗祺否認一項謀殺罪。案件今(13日)於高院續審，控方案情完結後，被告黃朗祺選擇不自辯，傳召兩名品格證人以證明其品格良好。控辯雙方下周一(16日)作結案陳詞。

曾自2012年起在被告中學教授舞獅的國術體育會創辦人李飛標指，被告不算是太聰明的學生，勤奮、有禮貌、合群且肯幫助別人。李指被告認真學習且追求完美，畢業後仍回校協助教授師弟妹。李稱在2017年5月仍有聯絡被告，不過認為他的個人品格沒有太大改變。

曾於2009年獲特區政府頒授警察榮譽獎章、已退休的警署警長林建強供稱，他於2011年加入獅子會禁毒先鋒隊，被告同年透過學校加入該團隊成為其學生。林稱被告在隊中很活躍且樂於助人，且曾為小隊長，協助教授新的學生。學校畢業後被告被升為少尉，且有訓練新隊員參與步操。林指被告有良好品格，且會服從命令。

林又指被告有參加過急救課程，他亦有見過被告替暈倒的人急救及幫助受輕傷人士。林指知道被告有參加民安隊且喜愛打Wargame，但他不清楚被告打Wargame的情況且不認識其打Wargame的朋友。

控罪指，被告黃朗祺(貓仔)(24歲，冷氣技工)於2017年5月28日，在香港連同嚴汝衡(29歲，Martin)及周正賢(23歲，Benard)謀殺郭葦諾(20歲，Bosco)。