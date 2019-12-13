勞工團體指港企疑違內地勞工法11宗　掀工人集體維權

中港交易頻密，有不少内地企業來港上市，也有不少港商到内地擴展生意。職工盟今日(13日)公布《內地港資企業和香港上市機構勞權調查報告》，指去年5月到今年4月期間，共搜集到有117宗集體勞工維權事件，當中11宗涉及内地港資企業疑因違犯勞工法，觸發集體維權個案。

報告指，11宗涉及中國內地有關港資企業的集體維權案，比去年調查下跌約15%。案中有4宗個案涉及企業拖欠工人薪金，涉及企業裁員、倒閉或搬遷但沒有支付工人經濟補償金的個案有5宗。在香港上市公司方面，職工盟搜集到107宗上市機構的集體維權個案，當中分別有1宗是港資和台資，其餘均涉在港上市的中國國有企業。當中大多數個案涉建造業企業拖欠工人工資。

職工盟指，隨着近年中國「互聯網+」，企業競爭激烈，為減低成本而壓榨員工，新興行業勞權狀況需要關注。部分在港上市的內地公司違反勞工法，當中以建造業為主。團體促請港交所將勞工待遇、僱傭模式及供應商不遵守《跨國企業準則》等，納入為社會範疇的關鍵成效指標，及提升上市公司在勞工待遇的透明度。