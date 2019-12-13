海洋公園涉顧問費爭議 　法律費達8550萬元

海洋公園上年度業績淨虧損高達5.57億港元，業績報告披露其中一筆款項涉及顧問費爭議，涉及法律費用約8550萬港元，海洋公園解釋基於保密協議，未能公開有關細則。據悉，索償與興建水上樂園的工程顧問費有關。

海洋公園表示，早於2018-2019年業績報告中已提及自2017年4月起，本公司一直與其顧問進行正式的爭議解決程序。因此，截至2019年6月30日止年度，產生的法律費用為8550萬港元，與這個過程有關的其他費用和開支的撥備為8700萬港元。

公園指位處大樹灣的全新海洋公園水上樂園臨海而建，工程期間，承建商在地盤不同位置發現未能預計的地質情況，必須進行修補工程。由於水上樂園位處的地形和地理環境複雜，落實水上樂園的設計時遇到不同的難題，為了確保有關建設絕對安全，公園須投入額外時間和資源，確保項目的質素可達致預期的目標。

公園續指，現時工程進展如火如荼，正式開幕日期會配合公園的整體營運及市場策略，而工程總開支需於項目接近完成才能落實，公園會審慎繼續管理項目，致力減少工程進度的延期或額外工程費用。