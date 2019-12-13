政Whats噏：中西區候任區議員　再倡拆中聯辦花槽

民主派有時會去中聯辦示威，亦曾批評中聯辦外嘅花槽好阻碇。適逢民主派喺上月嘅區議會選舉中嬴得多個議席，其中取得大多數議席嘅中西區區議會，有多名候任區議員計劃倡議拆除中聯辦外嘅花槽，希望可以擴闊行人路畀市民使用，但細節就研究當中。

石塘咀選區候任區議員葉錦龍等多名無黨派嘅候任區議員今早(13日)召開記者會，期間葉提到話曾經收過街坊意見，希望可以擴闊中聯辦外行人路，唔止畀市民使用，仲話可以等記者有多啲空間採訪。

不過翻查過往資料，民主黨中西區區議員許智峯等多名民主派區議員早於2012年5月喺區議會上，動議拆除中聯辦花槽。當時佢哋指警方以花槽為「警方行動區」為由，禁止示威者使用，認為係打壓集會自由，但最終喺多名建制派區議員反對下遭否決。

另外，政府提出嘅「明日大嶼」填海計劃中，曾提過以隧道連接人工島同埋堅尼地城。觀龍選區候任區議員梁晃維擔心到時會對區內交通造成負荷，所以到時會反對有關計劃。

佢哋亦透露，中西區區議會將於下月2日開會，依家初步亦有共識，預計正、副主席將由民主黨成員鄭麗琼、楊浩然出任。至於未來計劃，佢哋就打算提出進行會議直播、取消授權票等議案，不過細節就仲要再研究。