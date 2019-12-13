4警疑串謀扮掃蕩賭檔交差　涉案無業男潛逃兩周落網

4名反黑組男警員於去年涉嫌聯同他人「自製」非法賭博場所，在單位擺放釣魚機及賭款，又安排「臨時演員」扮賭客，讓警方掃蕩，4警與1名無業漢被控一項串謀妨礙司法公正罪。該無業漢早前棄保潛逃，昨(12日)落網被捕，今(13日)被押往西九龍法院提訊，被告稱曾打算聯絡警方預約拘捕，因遺失負責本案的警員電話才未能成事，惟裁判官批「難以置信」，拒納被告解釋，被告須還押候訊。

報稱無業的被告陳少寶(39歲)於上月29日缺席法庭。他聲稱於前日(11日)才辦理完父親的身後事，他本欲聯絡警方預約拘捕，惟發現手機中遺失負責本案的警員電話，結果未能成事。裁判官質疑被告，若無法聯絡該警員，為何不到警署自首，被告電話中其餘電話號碼尚在，為何只遺失該警員的電話。惟被告未能解答裁判官的疑問。

本案將押至12月18日，屆時控方將準備文件，以把本案轉介至區院審理。5名被告依次為4名涉案警員趙廣林(54歲)、賴福康(48歲)、傅裕文(36歲)、張子健(28歲)，及報稱無業的陳少寶。

控罪指，5名被告於2018年5月2日至7月10日，在香港連同王偉軍及一名稱為「Eddy」的人士串謀妨礙司法公正，即協調和安排於同年6月22日，在荃灣德士古道168號德豐工業中心一座25樓一個單位，執行事先布局好的掃蕩行動。