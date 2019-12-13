預設醫療指示未豁免治療者法律責任　團體促修例助推行

「預設醫療指示」容許病人提早制訂指示，指明自己一旦無能力作決定時，可按預設的個人意願拒絕接受治療，惟該預設指示的法定地位模糊不清，有礙實際執行。立法會衞生事務委員會今(13日)就預設醫療指示再作討論，多名團體代表出席會議表達關注。

護士協會總幹事陳謙傑認為應建立機制，予治療者知道病人已作出預設醫療指示，政府亦應修改法例，豁免治療者的法律責任。公共醫療醫生協會會長馬仲儀亦表示，修改消防條例是配合政府推行預設醫療指示的重要一環，因病人在最後一程期間往往需要召救護車，但目前並無豁免救護人員可不向病人作心肺復甦，無法配合病人所作出的預設醫療指示。

聖雅各福群會高級經理盧佩芬指，按服務提供者經驗而言，大部分公眾以為醫院離世是唯一選擇，認為政府應加強預設醫療指示方面的宣傳工作。她又指，政府在公眾諮詢文件中未有提及任何社區配套工作，包括醫生人手不足，以及院舍在加強護士人手監察臨終病人的資源問題，認為起步階段不應只包括立法，而是整體規劃。

食物及衞生局副局長徐德義回應說，預設醫療指示文件是政府的就晚期照顧及安寧服務的其中一個出發點，政府已在會上綜合各人提出的障礙及矛盾點並會作研究，又強調立法只是第一步，未來會繼續聆聽意見。