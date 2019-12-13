受賄助申馬會會籍　會籍顧問罪成還押除夕判刑

男會籍顧問涉向客戶開價68萬港元，以讓5名馬會會員協助客戶申請馬會會籍，卻遇上廉政公署人員「放蛇」而被檢控。他否認串謀使代理人接受利益罪，早前被裁定表證成立。52歲被告韋駿鋒今(13日)於區院被裁定罪成，還押至12月31日量刑。

法官裁決時表示觀察過被告向臥底推銷會藉的過程及神情舉止，認為被告並非吹噓或信口開河，被告的確正推銷馬會會藉，且被告向臥底講述入會的資料，如不能買賣、會員類別、只有200名遴選會員等，基本上完全正確，此亦反映被告對馬會會藉的申請程序有相當的認識，並非如他自言般一無所知。

法官又指若被告所言提及馬會會藉只為找機會推銷其他會藉，但他在明知對方只對馬會會藉有興趣，卻仍不停住，又或毋須與對方糾纏1個月。而被告及後又不乘對方猶豫之際，以其口才向對方推銷其他會藉，反而提出減價，這只解釋被告是在推銷馬會會藉，及有能力促成此事，遂裁定被告罪成。

辯方求情指被告直至現在仍從事會藉買賣，並呈上數封求情信。辯方亦指被告2017年1月被捕，卻在2018年12月才被落案起訴，至今日定罪前後約3年時，被告期間需承受心理壓力，並認為檢控有延誤。控方回應當時拘捕行動中曾拘捕了17人，並需時處理文件及索取法律意見，其後落案起訴被告至裁決，為時約1年，認為當中沒有延誤。