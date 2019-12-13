第3季本地居民總收入跌0.6%　2011年以來首次下跌

統計處發表今年第3季香港本地居民總收入，數據顯示較上年同期下跌0.6%至7641億港元，為2011年以來首次下跌。同季以當時市價計算的本地生產總值估計為7228億港元，按年跌幅為0.5%。

今年第3季本地居民總收入較本地生產總值多出413億港元，相當於該季本地生產總值5.7%，主要因投資收益淨流入。扣除其間價格變動影響後，該季香港本地居民總收入較上年同期實質下跌3.5%，而本地生產總值在同季實質下跌2.9%。

該季香港初次收入(主要包括投資收益)總流入為4400億港元，較上年同期上升0.1%，相當於該季本地生產總值60.9%。與此同時，該季初次收入總流出亦較上年同期上升0.3%至3987億港元，相當於該季本地生產總值的55.2%。

部分本地大型企業在外地的直接投資收益增加，令直接投資收益較上年同期上升2.8%；證券投資收益較上年同期錄得5.4%跌幅，因本地投資者獲取的非本地股權證券的股息收益減少。

另一方面，直接投資收益較上年同期上升1.5%，主要因部分大型跨國企業在本地的直接投資收益增加。證券投資收益下跌0.5%，主要因非本地投資者獲取的本地股權證券的股息收益減少。