政Whats噏：司法委員會又選唔到主席　蔣麗芸寸郭榮鏗揼波鐘

立法會司法及法律事務委員會今午(13日)舉行會議，繼續處理正副主席選舉事宜，建制派唯一候選人梁美芬，與陳志全、許智峯、譚文豪、范國威、李國麟等競逐嘅泛民議員介紹完政綱，本應進入委員提問候選人環節，不過議員陳淑莊話因為一陣要開內務委員會，加上時間唔夠，建議主持會議嘅法律界議員郭榮鏗將提問環節留番下次會議進行。

其後議員蔣麗芸發言時話郭榮鏗主持咗咁多次正副主席選舉，多謝佢勞心勞力，不過會議有好多嘢要傾，不如爽爽手快啲投票選正副主席，又話啲大律師鍾意揼波鐘，搞到愈收愈貴，但主持會議揼極都唔會收得貴。

議員林卓廷聽到之後就話蔣麗芸指控身為大律師嘅郭榮鏗嘅法律專業，話佢揼波鐘呃唔到多啲錢，認為說話對郭嘅專業具有侮辱性，蔣麗芸問番佢幾時有講過個呃字，林卓廷就問蔣麗芸，你話人揼波鐘即係收多咗錢，個意思係咪咁？仲鬧民建聯最無恥。

郭榮鏗就勸大家再係咁就開唔到會，最終因時間不足，郭宣布結束會議，話提問環節會喺下次進行，而呢次亦都係司法事務委員會今屆會期召開嘅第4次會議，但仍然未能選出正副主席。