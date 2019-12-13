內會第10次會仍未選正副主席　建制嘲打破健力士

立法會內務委員會今午(13日)召開第10次會議，但仍未選出正副主席，負責主持的內委會的副主席郭榮鏗在會上表示將定下死線，呼籲議員盡快提交無約束力議案，又指會先處理無約束力動議，其後再處理議員決議案。惟多名建制派議員不滿郭的做法，直斥會議已多次重複問題，做法離譜，認為他可決定會議如何進行，應盡責任於今日定下死線。

過去多次會議均討論由民主派議員提出、立法會秘書長陳維安是否應出席會議解釋大樓的保安安排事宜，陳今以書面回應，指相關安排涉及行管會職權範圍，行管會屬閉門會議，亦早已決定不批准他出席內會會議。議員陳志全在會上批評，陳維安以上屆行管會作擋箭牌，質疑他是否沒有自由意志，又認為即使未能回應議員提問亦應出席會議。

其後多名建制派議員直斥郭的主持手法，議員陳健波指內會正副主席選舉已拖延2個月，而由於未有內會主席，導致立法會主席梁君彥於每次大會須花約2個小時作午飯和小休，認為是浪費時間，反問郭留待何時才選主席，又指郭主持會議是打破健力士世界紀錄，稱會幫他申請。陳又認為，郭應行使設時限和中止劃線的權利，希望他要以初心服務市民，並以中環繞道工程為例，指當時拖延3年才完成，認為內會繼續拖延會拖垮香港的前程，揚言如換建制派作主持，應2星期能解決問題。

議員李慧琼亦直斥郭榮鏗做法離譜，認為郭應於今日定下死線，又提到並非由郭個人決定如何進行會議。議員陳恒鑌批評郭濫權，又指他過去的會議均屬「僭建」，揚言已「忍咗你10個會喇」。

郭榮鏗則反駁陳健波稱，「你睇住啲血壓，因為收成期嘅時候爆好唔抵」。他回應指，由於內會主席選舉是史無前例有多名候選人參與，加上有不少與立法會有關的事宜，而且內會主席其實亦身兼行管會副主席，故認為是符合選舉程序。他又提及前立法會議員梁國雄和吳亮星的案例，指主持人有相當權力，確保會議能公平、有效、正常地進行。