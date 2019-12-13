警方搗破偷車集團拘3黑漢　檢牛肉刀冰毒

警方於本周三(11日)接報，一名男子指其停泊於大角咀海庭道多層停車場私家車，被人扑爛右後座乘客位車窗，掠走「車cam」、入油卡及車場出入卡。警方接報到場調查後，鎖定5名目標男子，他們企圖偷走有關私家車不果，順手牽羊偷走車內財物。

至昨午(12日)2時許，警方在旺角亞皆老街83號外截查一輛涉案私家車，拘捕2名男子，當中於姓香(41歲)司機身上搜獲7克懷疑冰毒，揭發他無有效駕駛執照，另在姓劉(63歲)乘客身上搜出15克懷疑冰毒。警方經進一步調查後，同日傍晚6時許，在秀茂坪安泰邨附近，拘捕另一姓劉(41歲)男子，搜查其泊於附近的私家車，在車內檢獲一把46厘米長牛肉刀及尋回贓物「車cam」。

今日(13日)下午5時許，警方押解41歲劉男到安泰邨停車場，搜查另一輛涉案私家車。警方表示，3名疑犯報稱無業，有黑幫背景，且屬同一幫派，他們涉嫌刑事毀壞、車內盜竊、擅自取去交通工具、販毒、藏有攻擊性武器、駕駛時沒有駕駛執照及駕駛時沒有第三者風險保險被捕。

警方相信搗破一個偷車集團，疑犯偷走車輛將用作自用、轉售圖利或折零件，將繼續追查他們是否涉及其他同類案件，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕，案件交旺角警區反三合會行動組跟進。