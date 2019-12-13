獲網片證非用手推車撞凹警車　六旬翁認企圖刑毀

今年10月14日晚上中環遮打花園有集會，結束後，有人在港鐵香港站外聚集，期間有六旬男子被指以手推車撞凹現場一輛警車，原被控刑事毀壞罪，惟辯方日前成功從網上找到事發片段，證明被告並非用手推車撞凹警車之黑衣人，片段只拍到被告曾將手推車推向警車方向，但該位置並無造成損毀，控方終決定改控被告「企圖刑毀」罪。被告今(13日)在東區法院認罪，准保釋至明年1月3日等感化及社會服務令報告判刑。

被告是報稱退休的64歲吳偉文。案情指，事發當晚有警車載着被捕人士離開現場，有人以手推車撞向警車致造成左後車胎附近位置有損毀，有警員下車查看時，見被告正將手推車推向警車車尾方向，故上前截停，被告逃走，多名警員增援並向被告噴胡椒噴霧，最終拘捕被告並控以刑毀罪。

辯方求情指，被告被捕後一直感到擔憂及不安，在朋友幫忙下在網上找到相關片段證明撞凹警車者另有其人，但因找不到拍片者，被告一度在合法公眾集會中舉牌尋人，最後成功找到拍片者並將原片交予控方，成功獲修改控罪，希望法庭考慮被告的行為並無造成損毀，判以非監禁式刑罰。裁判官表示所有判刑均有可能，包括監禁式刑罰。